Составлен план по повышению акцизов на алкоголь и табак на ближайшие три года

В перспективе на 2025–2027 гг. акциз на этиловый спирт и промежуточные продукты будет расти на 5% в год, на вино, другие ферментированные продукты, пиво – 10% в год, на промежуточные продукты крепостью до 15% - на 18% в год.

По данным Минфина, статистика показывает, что в последние годы потребление алкоголя сокращается (рост потребления был в 2020–2021 гг).

По ее словам, этот план был разработан по примеру политики соседних стран ( Латвии , Эстонии и Польши ).

"Если бы не было повышения налогов, то 2025 г. бюджет получил бы на 50 млн. евро меньше", – пояснила министр.

Согласно планам, через три года в бюджет поступит на 126,7 млн. евро больше акцизов.

"Предлагаем установить план повышения акцизов на три года. (...) По мере роста цен, зарплат, часть акциза в конечной цене остается меньше, поэтому, чтобы обеспечить равномерное пополнению бюджета, нужен ежегодный план повышения акцизов. Благодаря этому не будет значительного роста доступности товаров. Цель - достижение определенных целей в сфере здравоохранения", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте .

Согласно подсчетам, 0,5 л пива подорожает в 2025 г. в среднем на 0,03 евро, а 8,5% вина – на 0,13 евро, 0,5 л крепкого алкоголя – на 0,26 евро.



В таблице видно, что эта продукция подорожает также в 2026 и в 2027 г.

Вырастут также цены на табачные изделия. В 2023 г. доступность сигарет увеличилась на 4%. В 2023 г, за среднюю зарплату "на бумаге" можно было купить 280 пачек сигарет, а в 2022 г. – 269, а 2021 г. – 254.

На рынке табачных изделий наблюдаются изменения – с 2017 г. продажи сигарет постоянно снижаются, зато растут продажи альтернативных изделий: сигар и сигарилл, курительного табака, электронных сигарет, а особенно нагреваемого табака (в 2021-2023 гг - с 22,6% до 33%).

"По распространению нагревательного табака Литва лидирует во всей Европе.", -указал Минфин.