Сообщается о банкротстве транспортных компаний Baltic Line и Memel Logistics

В начале апреля Вильнюсский окружной суд принял постановление о возбуждении дела о банкротстве компании, инициатором банкротства был ее глава и крупнейший акционер Николай Макмак. Он сообщил, что компания столкнулась с финансовыми трудностями, стала неплатежеспособной, не может выполнять свои обязательства перед кредиторами.