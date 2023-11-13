Сообщается о банкротстве компании Oksalis, проработавшей 30 лет

 
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Teismas ir pinigai
Teismas ir pinigai
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский окружной суд 18 октября начал дело о банкротстве компании Oksalis, сообщает издание Verslo žinios. Компания была основана в 1993 году. Ей принадлежали три оружейных магазина в Вильнюсе, Плунге и Рокишкисе.

По данным издания, дело о неплатежеспособности Oksalis было инициировано Фондом социального страхования ("Содра"), которому компания должна больше 17 000 евро.

В постановлении суда сказано, что за 9 месяцев этого года Oksalis получил доходы на сумму 0,25 млн. евро, у него были расходы на сумму 0,9 млн. евро и убытки на сумму 0,6 млн. евро.

В конце 2022 г. убытки компании составили 0,06 млн. евро.

Основатель Oksalis Гитис Мисюкявичюс сказал Verslo žinios, что причина неплатежеспособности компании - последствия пандемии COVID-19.

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