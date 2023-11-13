Сообщается о банкротстве компании Oksalis, проработавшей 30 лет

По данным издания, дело о неплатежеспособности Oksalis было инициировано Фондом социального страхования (" Содра "), которому компания должна больше 17 000 евро.

В постановлении суда сказано, что за 9 месяцев этого года Oksalis получил доходы на сумму 0,25 млн. евро, у него были расходы на сумму 0,9 млн. евро и убытки на сумму 0,6 млн. евро.