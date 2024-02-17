Сообщается о банкротстве компании миллионера Кястутиса Страгиса

25 января Каунасский окружной суд возбудил дело о банкротстве компании.

"Компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые не были временными и привели к неплатежеспособности компании, она не могла выполнять свои обязательства", – сказано в постановлении суда.

В ноябре 2023 г. имущество компании оценили в 2,6 млн. евро, а краткосрочное имущество, долги и обязательства перед кредиторами в 5,2 млн. евро.

Литовский апелляционный суд в декабре 2023 г. констатировал, что больше 3,8 млн. евро акциза компании Ave-Matrox должна обанкротившаяся компания Energijos kodas – это долг за 2017–2022 гг.

Компания Ave-Matrox действовала с 1994 г. Дело о банкротстве компании возбуждено по просьбе ее руководителя Страгиса.

Ave-Matrox принадлежит терминал (27 800 куб. м) для хранения светлых нефтепродуктов в Йонаве. На своем сайте компания сообщала, что один из ее клиентов - финская Neste.