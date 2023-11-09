Сокращается разница в ценах на топливо в Литве и Польше

6 ноября дизельное топливо стоило в среднем 1,545 евро/л, а средняя цена на бензин составила 1,533 евро/л. С начала октября бензин в Литве по-прежнему дешевле дизельного топлива – ценовая разница на данный момент составляет около 0,01 евро/л.

За неделю средние цены на бензин в Литве и Латвии снизились на 0,8% и 0,1% соответственно, в Эстонии, Польше и Германии выросли на 0,9-1,9%.

Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,47 евро/л, что примерно на 0,05 евро/л ниже, чем в нашей стране. Для сравнения, средняя цена на бензин в Эстонии и Латвии составляет 1,74 евро/л и 1,70 евро/л соответственно.

Средняя цена на дизельное топливо также снизилась в Литве и Латвии – соответственно на 0,7% и 0,2%, а в Эстонии, Польше и Германии выросла на 1,1-3,7%.

6 ноября дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,55 евро/л, что на 0,09-0,18 евро/л ниже средних цен на дизельное топливо в Эстонии и Латвии. В Польше средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,49 евро/л.