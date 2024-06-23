2024.06.23 10:58

Содра: у жителей, включенных в систему пенсионного накопления в этом году, осталась неделя на принятие решения

 
ru.DELFI.lt
Содра
Содра
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Содра сообщает, что жители, получившие в начале этого года уведомления о включении в систему пенсионного накопления второго уровня, должны до 30 июня решить, хотят ли они дополнительно откладывать на пенсию.

„У вновь включенных в накопление жителей есть три варианта - они могут заключить договор с желаемой накопительной пенсионной компанией, ничего не делать и начать накапливать пенсию в случайно выбранной Содрой компанией, либо подать заявление об отказе от участия в накоплении в их личный аккаунт Содры“, - подчеркивается в распространенном сообщении. Указывается, что на данный момент лишь немногим более половины участников прочитали сообщения, отправленные в их личные аккаунты в Содре.

В этом году в систему пенсионного накопления второго уровня включены почти 60 тысяч жителей. Это люди, которые ранее никогда не включались в систему дополнительного пенсионного накопления или те, кто отказался от участия в пенсионных накоплениях в 2021 году и еще не накапливает пенсию. Закон предусматривает, что физические лица включаются в систему дополнительного пенсионного накопления каждые три года до достижения ими 40-летнего возраста.

Содра обращает внимание на то, что все жители Литвы старше 18 и младше 40 лет, которые на 2 января этого года работали или трудоустроены как самозанятые, автоматически включаются в систему накопления второго уровня . В дополнительные пенсионные накопления включаются работающие студенты и иностранцы, проживающие и работающие в Литве. По данным Содры, на данный момент почти 29 тыс. вновь включенных в пенсионные накопления второй ступени, отказались от участия в накоплении. Более 2 тыс. жителей самостоятельно заключали договоры пенсионных накоплений. Если человек решит участвовать в пенсионных накоплениях второй ступени, в зависимости от выбранной ставки накопления в пенсионный фонд будет перечислено 3% с дохода работающего и государственного стимулирования в размере 1,5 % от средней заработной платы по стране. Взносы начнут начисляться с 1 июля.

Система накопления второго уровня – это способ, предлагаемый государством для дополнительного накопления к пенсии. Суть пенсионных накоплений на втором этапе заключается в том, чтобы по достижении пенсионного возраста помимо содровской пенсии по старости человек имел дополнительный стабильный гарантированный доход на всю оставшуюся жизнь. Решение о накоплении каждый человек должен принять сам, оценив все обстоятельства.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии