„Содра“ сообщает о графике выплат пособий и пенсий

Родители, опекуны, дедушки и бабушки, воспитывающие детей до 2 лет в декабре получат деньги два раза. 16 декабря им выплатят деньги за ноябрь, а 27 декабря - за декабрь.

В январе эти деньги выплачивать не будут.

Пенсии в декабре выплатят в обычное время – кто получает деньги на счет, в зависимости от банка, получит перевод с 10 по 18 декабря. Досрочные пенсии выплатят с 20 декабря.

Если пенсионеры получают пенсию на почте, то их выплачивают с 10 до 26 декабря, многое зависит от времени работы почты. Если пенсии доставляют на дом – их будут доставлять с 10 декабря. Пенсии в декабре выплатят до праздников.

В Литве 626 500 получателей пенсий по старости. Им ежемесячно выплачивают 370 млн. евро.