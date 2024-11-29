„Содра“ сообщает о графике выплат пособий и пенсий

Родители, опекуны, дедушки и бабушки, воспитывающие детей до 2 лет в декабре получат деньги два раза. 16 декабря им выплатят деньги за ноябрь, а 27 декабря - за декабрь.
В январе эти деньги выплачивать не будут.
Пенсии в декабре выплатят в обычное время – кто получает деньги на счет, в зависимости от банка, получит перевод с 10 по 18 декабря. Досрочные пенсии выплатят с 20 декабря.
Если пенсионеры получают пенсию на почте, то их выплачивают с 10 до 26 декабря, многое зависит от времени работы почты. Если пенсии доставляют на дом – их будут доставлять с 10 декабря. Пенсии в декабре выплатят до праздников.
В Литве 626 500 получателей пенсий по старости. Им ежемесячно выплачивают 370 млн. евро.
Пенсионные аннуитеты выплатят 23 декабря. Их получают 4100 жителей, им выплачивают в среднем 64 евро. Самая большая выплата – 355 евро.
23 декабря выплатят и деньги на содержание детей. Эти деньги выплачивают 20 000 получателям. В 2024 г. размер такого пособия составлял 99 евро.
Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 декабря и выплатят до конца месяца.
Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.
Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.