2025.02.26 11:58

„Содра“ разослала должникам напоминания об уплате налога на здравоохранение: самый большой долг – 5000 евро

 
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Sodra
Sodra
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Фонд социального страхования („Содра“) на этой неделе выслал 70 000 жителей напоминание о долге по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ). Напоминания получили все, у кого есть дол больше 3 евро. Самая большая неуплаченная сумма - почти 5000 евро.

В пресс-релизе „Содра“ информирует, что долги по ОНЗ есть у 209 500 самозанятых. Общая сумма долга составляет 261,5 млн. евро.

ОНЗ обязаны платить все постоянные жители Литвы. Без этого налога люди не могут пользоваться медицинским страхованием, не могут получить компенсируемые лекарства и т.д.

За работающих ОНЗ платит работодатель, однако некоторые люди должны сами платить этот налог.

Самостоятельно этот налог платят те, кто не работает и не регистрируется в Службе занятости, не учится и не входит в группу застрахованных государством.

Минимальный взнос ОНЗ в этом году составляет 72,45 евро в месяц. Малые фермеры платят 24,19 евро в месяц.

Если у человека есть долг по ОНЗ, он сначала получает сообщение о долге.

Если человек не платит долг, то ему несколько раз высылают напоминания. Например, в феврале напоминания „Содры“ получили почти 49 000 человек, у которых долг от 3 до 137 евро и 155 000 человек, у которых долг больше 137 евро.

Информацию о задолженности можно найти на своей странице на сайте „Содры“. Если клиент указал адрес эл. почты или номер телефона, то он получит информацию по этим каналам.

Если житель на информацию не реагирует – начинается процесс принудительного взыскания.

Если человек не может сразу заплатить весь долг, он может подать заявку и отдавать его частями (если долг больше 125 евро).

Долги „Содре“ автоматически списывают со счетов должников в литовских банках и других финансовых ведомствах.

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