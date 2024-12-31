„Содра“ представляет график выплаты пенсий и пособий в январе

Пособия по уходу за детьми, по безработице, по болезни, пенсии выплачивают в разные дни. Фонд социального страхования („Содра“) представила график перевода этих средств на январь. Деньги по уходу за детьми в декабре выплатили два раза, поэтому в январе их выплачивать не будут. За январь эти выплаты переведут в феврале 2025 года.