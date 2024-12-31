2024.12.31 11:11

„Содра“ представляет график выплаты пенсий и пособий в январе

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
„Sodra“ skelbia, kada laukti išmokų 2025 metų sausį
„Sodra“ skelbia, kada laukti išmokų 2025 metų sausį
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Пособия по уходу за детьми, по безработице, по болезни, пенсии выплачивают в разные дни. Фонд социального страхования („Содра“) представила график перевода этих средств на январь. Деньги по уходу за детьми в декабре выплатили два раза, поэтому в январе их выплачивать не будут. За январь эти выплаты переведут в феврале 2025 года.

Кроме того, с января на 9 территориях изменится поставщик услуги доставки пенсий на дом: в Ширвинтос, Каунасе, Друскининкай, Вилкавишкисе, Клайпеде, Кретинге, Скуодасе, Аникщай и Молетай.

„Даже несмотря на смену поставщика услуги, услугу будут предоставлять в прежнем порядке. На других территориях поставщик услуги меняться не будет“, – сообщает в Facebook „Содра“.

Выплаты

Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 января и выплатят до конца месяца, с 24 января выплатят и деньги на содержание детей.

Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.

Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.

„Sodra“ skelbia išmokų datas 2025 metų sausio mėnesį

Пенсионные аннуитеты выплатят с 24 января, а досрочные пенсии по старости – с 20 января.

Календарь выплаты пенсий

Дни перевода пенсий зависят от банка:

Swedbank:

  • 9, 10 и 13 января.

Šiaulių bankas:

  • жителям Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов – 8 января,

  • Каунасского, Клайпедского,Мажейкяйского, Утенского регионов – 9 января,

  • Мариямпольского, Шилальского, Паневежского регионов – 10 января.

Luminor (ранее DnB):

  • жителям Вильнюсского, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Шяуляйского регионов – 8 января,

  • Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 9 января,

  • Утенского, Паневежского регионов – 10 января.

SEB:

  • жителям Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 9 января,

  • Кауансского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского регионов – 10 января.

Urbo bankas, Citadele, Luminor (ранее Nordea), другие кредитные ведомства, платежные учреждения – 10 января.

На „Литовской почте“ пенсии можно получить: 10–26 января. Доставка на дом – 10–26 января.

„Sodra“ skelbia išmokų datas 2025 metų sausio mėnesį

Во второй половине месяца пенсии получают те пенсионеры, которым пенсия впервые назначена после 29 февраля 2012 года и те, кому пенсии в декабре 2011 года или в сентябре 2012 года платили в 27–28 числах, – на этот раз пенсии выплатят по следующим графикам:

  • 15 января – жителям Вильнюсского региона,

  • 16 января – жителям Кауансского, Алитусского, Мариямпольского региона,

  • 17 января – жителям Клайпедского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского, Шяуляйского регионов.

„Sodra“ skelbia išmokų datas 2025 metų sausio mėnesį

После индексации пенсии увеличатся

„Содра“ в декабре сообщала, что с 2025 года будет выплачивать увеличенные после индексации пенсии.

Средний рост пенсий в 2025 году:

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