„Содра“ представляет график выплаты пенсий и пособий в январе

Кроме того, с января на 9 территориях изменится поставщик услуги доставки пенсий на дом: в Ширвинтос, Каунасе, Друскининкай, Вилкавишкисе, Клайпеде, Кретинге, Скуодасе, Аникщай и Молетай.
„Даже несмотря на смену поставщика услуги, услугу будут предоставлять в прежнем порядке. На других территориях поставщик услуги меняться не будет“, – сообщает в Facebook „Содра“.
Выплаты
Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 января и выплатят до конца месяца, с 24 января выплатят и деньги на содержание детей.
Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.
Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.
Пенсионные аннуитеты выплатят с 24 января, а досрочные пенсии по старости – с 20 января.
Календарь выплаты пенсий
Дни перевода пенсий зависят от банка:
9, 10 и 13 января.
Šiaulių bankas:
жителям Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов – 8 января,
Каунасского, Клайпедского,Мажейкяйского, Утенского регионов – 9 января,
Мариямпольского, Шилальского, Паневежского регионов – 10 января.
Luminor (ранее DnB):
жителям Вильнюсского, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского, Шяуляйского регионов – 8 января,
Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 9 января,
Утенского, Паневежского регионов – 10 января.
SEB:
жителям Вильнюсского, Клайпедского, Шилальского, Мажейкяйского регионов – 9 января,
Кауансского, Алитусского, Мариямпольского, Паневежского, Шяуляйского, Утенского регионов – 10 января.
Urbo bankas, Citadele, Luminor (ранее Nordea), другие кредитные ведомства, платежные учреждения – 10 января.
На „Литовской почте“ пенсии можно получить: 10–26 января. Доставка на дом – 10–26 января.
Во второй половине месяца пенсии получают те пенсионеры, которым пенсия впервые назначена после 29 февраля 2012 года и те, кому пенсии в декабре 2011 года или в сентябре 2012 года платили в 27–28 числах, – на этот раз пенсии выплатят по следующим графикам:
15 января – жителям Вильнюсского региона,
16 января – жителям Кауансского, Алитусского, Мариямпольского региона,
17 января – жителям Клайпедского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского, Шяуляйского регионов.
После индексации пенсии увеличатся
„Содра“ в декабре сообщала, что с 2025 года будет выплачивать увеличенные после индексации пенсии.
Средний рост пенсий в 2025 году: