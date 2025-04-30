„Содра“ представила график выплат пенсий и пособий жителям Литвы на май

Выплаты
Пособия по безработице начнут выплачивать с 20 мая и выплатят до конца месяца, с 15 мая до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 23 мая до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.
Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.
Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.
Различные пособия получатели получат в зависимости от способа их доставки: через кредитные ведомства – с 12 мая. Если их доставляют на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 мая. На „Литовской почте“ можно получить – 10–26 мая.
Пенсионные аннуитеты выплатят с 26 мая, а досрочные пенсии по старости – с 20 мая до конца месяца.
Календарь выплаты пенсий
Если пенсия назначена до 29 февраля 2021 года, ее платят с 7 по 12 число месяца.
Если пенсия назначена после 1 марта 2021 года или в декабре 2011 года, или в сентябре 2011 года ее платили 27-28 мая, ее будут выплачивать с 13 по 21 мая.
Если пенсия назначена после 1 января 2024 года, ее платят с 7 по 12 мая
Если пенсию вам платят в 7–12 числах месяца, в мае порядок будет такой:
Акмянский район, Алитусский район, Алитус, Аникщяйский район, Дускининкайский, Игналинский, Йонавский, Юрбаркский, Мариямпольский районы, Паланга, Паневежис, Паневежский район, Шальчининкский район, Ширвинтский район, Шяуляйский район, Шяуляй, Тракайский район, Висагинский район, Вильнюс, Вильнюсский район – 8 мая.
Каунас, Каунасский район, Клайпеда, Клайпедский район, Кайшядорский, Кедайняйский, Лаздийский, Пренайский, Шакяйский, Варенский, Вилкавишкский районы – 9 мая.
Кельмеский, Кретингский, Купишкский, Мажейкяйский, Молетский, Пакруойский, Пасвальский, Плунгеский, Радвилишкский, Расейнский, Рокишкский, Скуодасский, Шилутский, Шилальский, Швенчёнский, Тельшяйский, Таурагский, Утенский, Укмергский, Зарасайский районы – 12 мая.
Алитус, Алитусский район, Дускининкайский, Йонишкский, Кельмеский район, Лаздийский район, Пакруойский, Пренайский, Радвилишкский, Шальчининкский, Шяуляйский район, Шяуляй, Ширвинтский район, Тракайский район, Варенский район, Вильнюс, Вильнюсский район – 8 мая,
Клайпедский округ, Тельшяйский округ, Утенский округ, Акмянский район, Йонавский район, Кайшядорский район, Каунас, Каунасский район, Кедайняский район, Швенчёнский район, Укмергский район – 9 мая,
Мариямпольский округ, Паневежский округ, Таурагский округ, Расейнский район – 12 мая.
Luminor bank (ранее DnB):
Алитусский округ, Мариямпольский округ, Йонавский район, Йонишкский район, Кайшядорский район, Каунас, Каунасский район, Кельмесский район, Кедайняйский район, Пакруойский, Пренайский, Радвилишкский, Шауляй, Шяуляйский район, Шальчининкский, Ширвинтский район, Тракайский район, Вильнюс, Вильнюсский район – 8 мая,
Клайпедский округ, Таурагский округ, Тельшяйский округ, Акмянский район, Расейнский район – 9 мая,
Паневежский округ, Утенский округ, Швенчёнский район, Укмергский район – 12 мая.
SEB:
Клайпедский округ, Таурагский округ, Тельшяйский округ, Акмянский район, Расейнский район, Шальчининкский, Ширвинтский район, Тракайский район, Вильнюс, Вильнюсский район – 8 мая,
Алитусский округ, Мариямпольский округ, Паневежский округ, Утенский округ, Йонавский район, Йонишкский район, Каунас, Каунасский район, Кайшядорский район, Кельмесский район, Кедайняйский район, Пакруойский, Пренайский, Радвилишкский, Шауляй, Шяуляйский район, Швенчёнский район, Укмергский район – 9 мая,
Urbo bankas, Citadele, „Luminor bank“ (ранее Nordea) – во всех округах – 9 мая,
Кредитные унии – во всех округах – 9 мая.
Если речь идет о пенсии социального страхования, которую платят после 13 числа платят, в мае порядок будет такой:
Шльчининкский район, Ширвинтский район, Тракайский район, Вильнюс, Вильнюсский район – 15 мая,
Алитусский округ, Мариямпольский округ, Йонавский район, Кайшядорский район, Кедайняйский район, Каунас, Каунасский район, Пренайский район – 16 мая,
Клайпедский округ, Паневежский округ, Шяуляйскийокруг, Таурагский округ, Тельшяйский округ, Утенский округ, Расейнский район, Швенчёнский район, Укмергский район – 19 мая.
Доставка пенсий на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 мая.
Выдача пенсий в почтовых отделениях – 10–26 мая.