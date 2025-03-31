2025.03.31 12:16

„Содра“ представила график выплат пенсий и пособий жителям Литвы на апрель

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
„Sodra“ paskelbė, kada laukti pensijų ir išmokų balandį
„Sodra“ paskelbė, kada laukti pensijų ir išmokų balandį
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В понедельник Фонд социального страхования („Содра“) представил график выплат пенсий и пособий на апрель.

Выплаты

Пособия по безработице начнут выплачивать с 18 апреля и выплатят до конца месяца, с 15 апреля до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 25 апреля до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.

Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.

Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.

Различные пособия получатели получат в зависимости от способа их доставки: через кредитные ведомства – с 11 апреля. Если их доставляют на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 апреля. На „Литовской почте“ можно получить – 10–26 апреля.

Пенсионные аннуитеты выплатят с 25 апреля, а досрочные пенсии по старости – с 18 апреля до конца месяца.

Даты выплат в апреле:

Календарь выплаты пенсий

Если пенсию вам платят в 7–12 числах месяца, в апреле порядок будет такой:

Swedbank:

  • Вильнюсский округ, Йонавский, Йонишкский, Шяуляйский, Палангский, Мариямпольский, Паневежский, Биржайский, Алитусский, Друскининкайский, Акмянский, Юрбаркский, Аникщяйский, Игналинский, Висагинский район – 9 апреля.

  • Каунас, Клайпеда, Кайшядорский, Кедайняйский, Шакяйский, Вилкавишкский, Лаздийский, Пренайский, Варенский районы – 10 апрелш.

  • Кельмеский, Пакруойский, Радвилишкский, Кретингский, Шилуский, Купишкский, Пасвальский, Рокишкский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодасский, Тельшяйский, Шилальский, Таурагский, Утенский, Молетский, Швенчёнский, Укмергский, Зарасайский районы – 11 апреля.

Šiaulių bankas:

  • Вильнюсский, Шяуляйский, Алитусский регионы – 9 апреля.

  • Каунасский, Клайпедский, Мажейкяйский, Утенский округ – 10 апреля.

  • Мариямпольский, Таурагский, Паневежский округ – 11 апреля.

Luminor bank (ранее DnB):

  • Вильнюсский, Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Шяуляйский округ – 9 апреля.

  • Клайпедский, Тельшяйский, Таурагский округ – 10 апреля.

  • Утенский, Паневежский округ – 11 апреля.

SEB:

  • Вильнюсский, Клайпедский, Таурагский, Тельшяйский округ – 9 апреля,

  • Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский округ – 10 апреля.

Urbo bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) – во всех округах – 10 апреля,

Кредитные унии – во всех округах – 10 апреля.

Выплаты пенсий в апреле:

Если пенсию вам платят в 13–21 числах месяца, в апреле порядок будет такой:

  • Вильнюсский округ – 15 апреля

  • Алитусский, Каунасский, Мариямпольский округ – 16 апреля

  • Клайпедский, Тельшяйский, Паневежский, Шяуляйский, Таурагский, Утенский округ – 17 апреля.

    Доставка пенсий на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 апреля.

    Выдача пенсий в почтовых отделениях – 10–26 апреля.

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