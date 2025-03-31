„Содра“ представила график выплат пенсий и пособий жителям Литвы на апрель

Выплаты
Пособия по безработице начнут выплачивать с 18 апреля и выплатят до конца месяца, с 15 апреля до конца месяца будут выплачивать деньги по уходу за ребенком, с 25 апреля до конца месяца выплатят и деньги на содержание детей.
Пособие по болезни выплачивают не позднее чем через 17 дней с момента получения заявки и всех документов.
Пособие по материнству выплатят в течение 17 дней с момента подачи документов, по отцовству - 5 рабочих дней с момента окончания отпуска по отцовству.
Различные пособия получатели получат в зависимости от способа их доставки: через кредитные ведомства – с 11 апреля. Если их доставляют на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 апреля. На „Литовской почте“ можно получить – 10–26 апреля.
Пенсионные аннуитеты выплатят с 25 апреля, а досрочные пенсии по старости – с 18 апреля до конца месяца.
Даты выплат в апреле:
Календарь выплаты пенсий
Если пенсию вам платят в 7–12 числах месяца, в апреле порядок будет такой:
Вильнюсский округ, Йонавский, Йонишкский, Шяуляйский, Палангский, Мариямпольский, Паневежский, Биржайский, Алитусский, Друскининкайский, Акмянский, Юрбаркский, Аникщяйский, Игналинский, Висагинский район – 9 апреля.
Каунас, Клайпеда, Кайшядорский, Кедайняйский, Шакяйский, Вилкавишкский, Лаздийский, Пренайский, Варенский районы – 10 апрелш.
Кельмеский, Пакруойский, Радвилишкский, Кретингский, Шилуский, Купишкский, Пасвальский, Рокишкский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодасский, Тельшяйский, Шилальский, Таурагский, Утенский, Молетский, Швенчёнский, Укмергский, Зарасайский районы – 11 апреля.
Вильнюсский, Шяуляйский, Алитусский регионы – 9 апреля.
Каунасский, Клайпедский, Мажейкяйский, Утенский округ – 10 апреля.
Мариямпольский, Таурагский, Паневежский округ – 11 апреля.
Luminor bank (ранее DnB):
Вильнюсский, Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Шяуляйский округ – 9 апреля.
Клайпедский, Тельшяйский, Таурагский округ – 10 апреля.
Утенский, Паневежский округ – 11 апреля.
SEB:
Вильнюсский, Клайпедский, Таурагский, Тельшяйский округ – 9 апреля,
Каунасский, Алитусский, Мариямпольский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский округ – 10 апреля.
Urbo bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) – во всех округах – 10 апреля,
Кредитные унии – во всех округах – 10 апреля.
Выплаты пенсий в апреле:
Если пенсию вам платят в 13–21 числах месяца, в апреле порядок будет такой:
Вильнюсский округ – 15 апреля
Алитусский, Каунасский, Мариямпольский округ – 16 апреля
Клайпедский, Тельшяйский, Паневежский, Шяуляйский, Таурагский, Утенский округ – 17 апреля.
Доставка пенсий на дом („Литовская почта“, Bastaras, Rausidas) – 10–26 апреля.
Выдача пенсий в почтовых отделениях – 10–26 апреля.