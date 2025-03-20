Сносят здания, принадлежавшие Audėjаs: в связи с новым проектом не все гладко

Здания Audėjas находятся в микрорайоне Маркучай. Фотограф Delfi зафиксировал, как выглядит территория, на которой проводят работы.
Планы в связи со строительством на этой территории вынашивают Lords LB Asset Management и компания Galio Group.
Представитель Galio Group Робертас Жулпа сказал Delfi, что прежние планы не изменились, нынешние работы - подготовительные. Однако у компании пока нет разрешения на строительство.
„Мы готовимся к строительству, но, когда оно начнется, не могу сказать, не могу сказать, сколько будет стоить, поскольку параллельно мы проводим конкурс на генподрядчика. Еще ждем предложений, окончательную смету подсчитаем, когда будут все предложения. Приблизительно это будет летом“, – сказал Delfi Жулпа.
На вопрос, почему не получили разрешение на строительство, он ответил, что контролирующие учреждения все просят уточнений, новых документов.
„Идет согласование, но конкретно говорить не хочу. Процесс неслаженный. Планируем получить разрешение к лету“, – сказал Жулпа.
Работы по сносу компания начала в конце февраля, завершит в первой половине этого года.
Жулпа подтвердил, что Galio Group будет развивать проект в два этапа. Первый – строительство коммерческих помещений и офисов.
„Это будут учреждения общепита, салоны красоты, медучреждения“, – сказал собеседник.
Ранее Delfi сообщал, что административная часть займет 11 000 м2, а торговая – 6000 м2.
Он сказал, что пока не получено разрешение на строительство, нельзя говорить о том, когда проект будет осуществлен.
На втором этапе будут строить многоквартирных дома. На территории от ул. Субачаус построят жилое здание из 6 корпусов. Всего 220-230 квартир площадью 30-100 м2.
Фонд Lords LB ситуацию прокомментировал лаконично: планы не менялись, разрешение на строительство на первом этапе есть. Всего застройка будет проходить в три этапа.
Delfi сообщал, что на первом этапе Lords LB построит гостиницу с 257 апартаментами (30-55 м2). В каждом апартаменте будет кухня, санузел, спальни, в некоторых спальни и гостиные.
На втором этапе будет застроена территория на месте здания Audėjas. Там появится шестиэтажное административное здание площадью 30 000 м2, в котором будут сдавать помещения площадью 150-6000 м2. У первого этажа будет стеклянный купол с зимним садом.
Планируется, что там появится ресторан, а в будущем - медицинская клиника.
Кроме того, запланирован проект co–living с арендой 250 апартаментов.