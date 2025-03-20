Сносят здания, принадлежавшие Audėjаs: в связи с новым проектом не все гладко

Представитель Galio Group Робертас Жулпа сказал Delfi, что прежние планы не изменились, нынешние работы - подготовительные. Однако у компании пока нет разрешения на строительство.

„Мы готовимся к строительству, но, когда оно начнется, не могу сказать, не могу сказать, сколько будет стоить, поскольку параллельно мы проводим конкурс на генподрядчика. Еще ждем предложений, окончательную смету подсчитаем, когда будут все предложения. Приблизительно это будет летом“, – сказал Delfi Жулпа.