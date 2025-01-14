Снесено бомбоубежище на горе Таурас, новое будет вместительнее

В 2019 году никто и не подозревал, что стране может грозить война, а через 6 лет ситуация изменилась. Возможно, если бы вопрос бомбоубежища на горе Таурас решали не в 2019, а в 2022 году, его бы не снесли. Проект Национального концертного зала на горе Таурас стали разрабатывать, когда в Украине уже шла война, поэтому вопрос бомбоубежищ был актуален как никогда.
„В проекте Национального концертного зала предусмотрена возможность использовать часть здания как убежище во время войны. Для этого можно будет использовать подземную часть здания: стоянку для машинa, помещений для вентиляционных и отопительных систем, помещений для хранения инструментов. По предварительным подсчетам, площадь помещений, которые можно использовать в качестве убежища, составит около 2562 м². Сколько людей там смогут разместиться, будет известно на более поздних этапах“, – сказал пресс-секретарь Компании по развитию Вильнюса Артурас Кетлерюс.
Значит, в Национальном концертном зале будет убежище, но оно не будет отдельным помещением. Функции убежища будут выполнять другие помещения, в которых жители смогут укрыться в случае опасности.
Сейчас в Вильнюсе подходящие для укрытия помещения отмечают специальным знаком. Часто функции убежищ выполняют школы, детские сады и даже подвалы в жилых многоквартирных домах.
Работы по строительству Национального концертного зала были начаты в 2024 mг., срок их окончания - 2029 год.
В основном зале концертного зала смогут вместиться до 1600 человек, будут и другие пространства на 800 мест. В здании будет общее пространство, рестораны и зал для репетиций.