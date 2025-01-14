Снесено бомбоубежище на горе Таурас, новое будет вместительнее

В 2019 году никто и не подозревал, что стране может грозить война, а через 6 лет ситуация изменилась. Возможно, если бы вопрос бомбоубежища на горе Таурас решали не в 2019, а в 2022 году, его бы не снесли. Проект Национального концертного зала на горе Таурас стали разрабатывать, когда в Украине уже шла война, поэтому вопрос бомбоубежищ был актуален как никогда.