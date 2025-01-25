СМИ: ЗАО Marijampolės pieno konservai продается польской компании по переработке молока

ELTA напоминает, что в декабре прошлого года Вильнюсский окружной суд оставил в силе ранее вынесенное решение суда по делу об оспаривании завещания, постановив, что имущество Раймондаса Карпавичюса, одного из богатейших литовских бизнесменов и владельца Marijampolės pieno konservai, перейдет к его второй жене Айсте Карпавичене и его брату Хенрикасу Карпавичюсу. В суд, чтобы оспорить завещание отца, обратился сын покойного бизнесмена Рокас Карпис.

За последние три года финансовые результаты предприятия Marijampolės pieno konservai, которым по-прежнему руководит Хенрикас Карпавичюс, брат покойного Раймондаса Карпавичюса, постоянно ухудшаются – в 2021 году предприятие понесло чистый убыток в размере 1,15 млн евро, в 2022 году – 1,92 млн евро, а в 2023 году – 1,15 млн евро. Чистый убыток вырос почти вдвое и достиг 3,85 млн евро. Выручка компании от продаж в 2023 году также сократилась почти вдвое по сравнению с 2022 годом – с 151,4 млн евро до 82,16 млн евро.