СМИ: Вильнюсский центр психического здоровья продает комплекс зданий на улице Васарос за 5,18 млн евро

Выставленные на торги здания больницы площадью 2,6 тыс. кв. м. расположены на государственном участке, находящемся в управлении на праве пользования. На продажу выставлены 1-2 этажные здания с мансардами медицинского и административного назначения. Три из семи зданий включены в Реестр культурных ценностей.

„Строительство нового корпуса центра психического здоровья, позволившего оптимизировать деятельность и освободить комплекс исторических зданий, завершилось в июне 2024 года. Еще некоторое время потребуется на производство мебели и переезд отделений“, – рассказал порталу директор Вильнюсского городского центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс.