2024.08.06 10:27

СМИ: Вильнюсский центр психического здоровья продает комплекс зданий на улице Васарос за 5,18 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Parduodami Psichikos sveikatos centro statiniai sostinės Vasaros gatvėje
Parduodami Psichikos sveikatos centro statiniai sostinės Vasaros gatvėje
ФОТО: LAIMONAS_CIUNYS | Organizatorių nuotr.

Вильнюсский городской центр психического здоровья за 5,18 млн евро продает комплекс из 7 зданий на улице Васарос в столице, сообщает Verslo žinios.

Выставленные на торги здания больницы площадью 2,6 тыс. кв. м. расположены на государственном участке, находящемся в управлении на праве пользования. На продажу выставлены 1-2 этажные здания с мансардами медицинского и административного назначения. Три из семи зданий включены в Реестр культурных ценностей.

„Строительство нового корпуса центра психического здоровья, позволившего оптимизировать деятельность и освободить комплекс исторических зданий, завершилось в июне 2024 года. Еще некоторое время потребуется на производство мебели и переезд отделений“, – рассказал порталу директор Вильнюсского городского центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс.

Окончание торгов запланировано на 19 сентября, а полную передачу помещений новому владельцу больница планирует примерно через полгода, самое позднее – через год после продажи.

Как уже сообщал портал, заказ стоимостью 9,9 млн евро на строительство больницы геронтопсихиатрии, неотложной психиатрии и психосоциальной реабилитации площадью 4,2 тыс. кв. м. получила строительная компания Naresta.

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