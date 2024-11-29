СМИ: в Вильнюсе с первого раза выдано 5% разрешений на строительство

Согласно статистике с марта 2023 года по сентябрь 2024 года, предоставленной Министерством окружающей среды, наибольшая доля разрешений на строительство, выданных с первого раза, приходится на Мариямполе – 43,61%. В Шяуляе эта доля составляет 29,96%, в Каунасе – 15,91%, в Алитусе – 12,97%, в Паневежисе – 12,96% и в Клайпеде – 8,41%.