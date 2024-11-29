2024.11.29 07:10

СМИ: в Вильнюсе с первого раза выдано 5% разрешений на строительство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Statybos Palangoje
Statybos Palangoje
ФОТО: Mindaugas Milinis

Из всех крупных городов Литвы в Вильнюсе труднее всего получить разрешение на строительство с первого раза –за первые 10 месяцев этого года это удалось только 5% претендентов, сообщает портал Verslo žinios.

Согласно статистике с марта 2023 года по сентябрь 2024 года, предоставленной Министерством окружающей среды, наибольшая доля разрешений на строительство, выданных с первого раза, приходится на Мариямполе – 43,61%. В Шяуляе эта доля составляет 29,96%, в Каунасе – 15,91%, в Алитусе – 12,97%, в Паневежисе – 12,96% и в Клайпеде – 8,41%.

По словам главного архитектора Вильнюса Лауры Кайрене, большинство проектов в Вильнюсе отклоняются из-за неправильно поданной документации.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии