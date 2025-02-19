2025.02.19 10:56

СМИ: в Ширвинтском районе построят завод по утилизации электронных отходов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Įmonė „Supportive Electronic Service“
Įmonė „Supportive Electronic Service“
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

СМИ: в Ширвинтском районе построят завод по утилизации электронных отходов.

Производственные здания будут построены в селе Жарнавагяй Ширвинтского района на 6 земельных участках, которые предприятие приобрело в 2023 году за 170,4 тыс. евро.

По словам представителей предприятия, завод должен начать работу в середине 2026 года, будет создано 245 рабочих мест.

После строительства нового завода мощность предприятия по обращению с отходами увеличится почти в 4 раза, что позволит ему принимать до 35 тыс. тонн отходов в год.

По данным Rekvizitait.lt, чистая прибыль Supportive Electronic Service в 2023 году выросла почти вдвое – с 1,15 млн евро до 2,12 млн евро. Годовая выручка также выросла – с 10,4 млн евро до 14,5 млн евро.

В настоящее время на предприятии работает 112 работников.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии