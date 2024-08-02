СМИ: в отношении финтех-стартапа Kevin EU возбуждено дело о банкротстве

Этот вопрос будет рассмотрен в Вильнюсском окружном суде 19 сентября.

По данным портала, в четверг утром глава Kevin EU Тадас Тамошюнас заявил, что ничего не слышал об этом иске и не знает, почему AV Holding d.o.o может требовать возбуждения дела о банкротстве.

„Поставщиков много, я сейчас не скажу, кто, где и как, мне надо ознакомиться, кто, чего хочет и почему“, – сказал он 15 min.

Как заявил в четверг утром Гинтарас Адомонис, глава компании Valnetas, назначенной Центробанком Литвы для надзора за деятельностью Kevin EU, ему также ничего не известно о вышеупомянутом иске. Однако вечером он подтвердил, что получил информацию о том, что подобный иск находится в суде.