СМИ: в отношении финтех-стартапа Kevin EU возбуждено дело о банкротстве

Этот вопрос будет рассмотрен в Вильнюсском окружном суде 19 сентября.
По данным портала, в четверг утром глава Kevin EU Тадас Тамошюнас заявил, что ничего не слышал об этом иске и не знает, почему AV Holding d.o.o может требовать возбуждения дела о банкротстве.
„Поставщиков много, я сейчас не скажу, кто, где и как, мне надо ознакомиться, кто, чего хочет и почему“, – сказал он 15 min.
Как заявил в четверг утром Гинтарас Адомонис, глава компании Valnetas, назначенной Центробанком Литвы для надзора за деятельностью Kevin EU, ему также ничего не известно о вышеупомянутом иске. Однако вечером он подтвердил, что получил информацию о том, что подобный иск находится в суде.
Компания Valnetas была назначена временным представителем Kevin EU на прошлой неделе на фоне возникшей угрозы безопасной и надежной деятельности компании и интересам ее клиентов.
Как ранее сообщали в Центробанке Литвы, компания почти на четыре месяца задерживает сдачу аудированной годовой финансовой отчетности, неоднократно переносила ее сроки, не предоставляет аудиторам необходимую информацию для завершения проверки, не соблюдает требования достаточности собственного капитала, не обеспечивает надлежащий внутренний контроль.
Kevin EU указано не позднее 30 августа 2024 г. представить в надзорный орган аудированный комплект годовой отчетности за 2023 г., решение общего собрания акционеров о распределении прибыли или убытков, аудиторское заключение и аудиторский отчет.
Кроме того, по словам Центробанка Литвы, до тех пор, пока Kevin EU не выполнит требования по достаточности собственного капитала, компании дано указание не предоставлять платежные услуги новым клиентам.
Kevin EU сообщает, что в 2022 г. компания понесла убытки в размере 15,2 млн евро, а выручка составила 144,4 тыс. евро. По состоянию на 24 июля, задолженность компании перед „Содрой“ составляет 410,2 тыс. евро.