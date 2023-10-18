СМИ: в Литве будет работать китайская платформа электронной торговли Ochama

По данным издания, зарегистрированная в Нидерландах платформа электронной торговли Ochama будет работать в Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Литве.

Модель действия электронной платформы Ochama охватывает и магазины традиционного формата, пункты выдачи заказов, позволяющие ускорить доставку товаров. Правда, по данным Verslo žinios, на новых рынках сначала предложат только доставку запакованных на автоматизированном складе в Нидерландах на дом.