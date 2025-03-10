СМИ: в феврале в столице заключили семь крупнейших сделок с квартирами, каждая стоимостью более 600 000 евро

Две крупнейшие сделки месяца заключены в Вильнюсе, на улице Альгирдо, в проекте новостройки „Альгирдо 3“. Первая квартира площадью 121 кв. м. была продана за 991 тыс. евро, а вторая – площадью 117 кв. м. – за 745 тыс. евро.

В феврале целых три из десяти крупнейших сделок были заключены в Каунасе, где обычно фиксируется 1-2 таких сделки. Все они были заключены в строящемся квартале „Пиляместис“ на улице Брастос, а стоимость крупнейшей сделки в Каунасе составила 598 тыс. евро.