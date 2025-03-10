2025.03.10 09:51

СМИ: в феврале в столице заключили семь крупнейших сделок с квартирами, каждая стоимостью более 600 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamasis turtas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В феврале в Литве было заключено 2827 сделок с квартирами, семь из которых перевалили за отметку в 600 тыс. евро каждая, сообщает портал Verslo žinios. Из 10 крупнейших сделок 7 зафиксировано в Вильнюсе, а остальные 3 – в Каунасе.

Две крупнейшие сделки месяца заключены в Вильнюсе, на улице Альгирдо, в проекте новостройки „Альгирдо 3“. Первая квартира площадью 121 кв. м. была продана за 991 тыс. евро, а вторая – площадью 117 кв. м. – за 745 тыс. евро.

В феврале целых три из десяти крупнейших сделок были заключены в Каунасе, где обычно фиксируется 1-2 таких сделки. Все они были заключены в строящемся квартале „Пиляместис“ на улице Брастос, а стоимость крупнейшей сделки в Каунасе составила 598 тыс. евро.

В прошлом месяце, по сравнению с январем, квартирный сегмент в Литве вырос на 12 проц. и на 39 проц. по сравнению с февралем 2024 года.

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