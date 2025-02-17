СМИ: торговая сеть Iki приостановила закупку продукции "Бирштонских минеральных вод"

„Экология очень важна, но требует больше инвестиций. Я понимаю и наших партнеров Iki, расходы которых точно также растут, но на данный момент коммерческие условия нас не устраивают, и я говорю не только о цене, но и о различных скидках и прочих обстоятельствах“, – сказала А. Милюте-Пранцкувене.