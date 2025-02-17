СМИ: торговая сеть Iki приостановила закупку продукции "Бирштонских минеральных вод"

Руководитель Birštono mineraliniai vandenys Айсте Милюте-Пранцкувене подтвердила, что обе стороны обсуждают коммерческие условия с декабря, а разногласия усугубляются из-за возросших операционных расходов.
„Экология очень важна, но требует больше инвестиций. Я понимаю и наших партнеров Iki, расходы которых точно также растут, но на данный момент коммерческие условия нас не устраивают, и я говорю не только о цене, но и о различных скидках и прочих обстоятельствах“, – сказала А. Милюте-Пранцкувене.
По словам руководителя отдела коммуникаций Iki Гинтаре Китове, переговоры не прекращены, а приостановка сотрудничества между компаниями является лишь временным решением.
„Переговоры с Birštono mineraliniai vandenys продолжаются и сейчас, никаких решений пока не принято, поэтому любые произошедшие изменения мы сейчас рассматриваем как временное решение ситуации“, – сказала Г. Китове.
Компании Birštono mineraliniai vandenys принадлежат три бренда – Vytautas, Birutė и Akvilė. Компания производит около 80 млн. бутылок с напитками в год.