2025.02.17 10:15

СМИ: торговая сеть Iki приостановила закупку продукции "Бирштонских минеральных вод"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vanduo, mineraliniai vandenys
Vanduo, mineraliniai vandenys
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.

В результате неудачных переговоров о коммерческих условиях торговая сеть Iki приостановила закупку продукции производителя напитков Birštono mineraliniai vandenys (Бирштонские минеральные воды), однако обе компании надеются на возобновление сотрудничества в ближайшем будущем, сообщает портал Verslo žinios.

Руководитель Birštono mineraliniai vandenys Айсте Милюте-Пранцкувене подтвердила, что обе стороны обсуждают коммерческие условия с декабря, а разногласия усугубляются из-за возросших операционных расходов.

„Экология очень важна, но требует больше инвестиций. Я понимаю и наших партнеров Iki, расходы которых точно также растут, но на данный момент коммерческие условия нас не устраивают, и я говорю не только о цене, но и о различных скидках и прочих обстоятельствах“, – сказала А. Милюте-Пранцкувене.

По словам руководителя отдела коммуникаций Iki Гинтаре Китове, переговоры не прекращены, а приостановка сотрудничества между компаниями является лишь временным решением.

„Переговоры с Birštono mineraliniai vandenys продолжаются и сейчас, никаких решений пока не принято, поэтому любые произошедшие изменения мы сейчас рассматриваем как временное решение ситуации“, – сказала Г. Китове.

Компании Birštono mineraliniai vandenys принадлежат три бренда – Vytautas, Birutė и Akvilė. Компания производит около 80 млн. бутылок с напитками в год.

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