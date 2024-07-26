СМИ: Teva Baltic расширит площадь фармацевтической фабрики

За счет надстройки двух дополнительных этажей рядом с трехэтажным корпусом научных исследований и экспериментальных разработок площадь помещений увеличится на 1,2 тыс. квадратных метров.

Инвестиции направлены на увеличение производства препаратов для лечения инфекционных заболеваний. По данным портала, текущая годовая мощность производства составляет 5,3 тыс. литров продукта, а расширение позволит увеличить ее почти до 5,6 литров или дополнительных 250 литров в год.

Планируется, что реконструкция завершится в конце 2025 года, а начать эксплуатацию новых помещений можно будет во втором квартале 2026 года.