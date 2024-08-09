СМИ: Tesla в Литве открывает компанию

Уставный капитал компании, созданной в стране голландской компанией Tesla International B.V., составляет 230 тыс. евро, ее директором назначен Ким Габа Йенсен, региональный менеджер Tesla, работающий в Дании.
По данным портала, до сих пор формальной деятельностью этого производителя электромобилей в Литве были только зарядные станции Supercharger рядом с Каунасом, поскольку автомобили Tesla продаются через интернет или через неавторизованных представителей, таких как действующая в Вильнюсе компания Deals On Wheels.
В уставе Tesla Lithuania указана деятельность, связанная с импортом, торговлей, ремонтом и обслуживанием электромобилей, стационарными системами накопления и производства энергии, установкой зарядных устройств для электромобилей.