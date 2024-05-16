СМИ: связываемая с министром энергетики компания Norteo больше не владеет акциями Ignitis grupė

В ноябре 2022 г. Отдел расследований LRT сообщил, что акциями Ignitis grupė владеет не только компания Norteo, связываемая с министром энергетики Дайнюсом Крейвисом, но и вице-министр финансов Гедиминас Норкунас, который непосредственно курирует Ignitis grupė.

"Бизнес-решения упомянутой вами компании являются делом администрации компании. Министр не участвует в деятельности никаких коммерческих предприятий, поэтому он не ставится в известность о бизнес-решениях, принимаемых компаниями", – прокомментировали порталу LRT в Минэнерго.

Как сообщает LRT, о продаже акций Ignitis grupė, принадлежавших министру, СМИ узнали от руководителя Norteo Миндаугаса Синкявичюса, который не стал подробнее комментировать причины продажи.

Сообщается, что 90 проц. акций Norteo принадлежали консалтинговой компании Catus, владельцем 40 проц. которой является Д. Крейвис. По данным LRT, Norteo приобрела в общей сложности 6 тыс. акций компании Ignitis стоимостью около 110 тыс. евро.

Однако он задекларировал лишь факт покупки акций – продолжающиеся отношения с компанией не были обнародованы до тех пор, пока об этом не поинтересовался Отдел расследований LRT.

В ответ на публикацию о связях политиков с компанией Ignitis члены фракции Социал-демократической партии решили обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).

В ГКСЭ тогда заявили, что вице-министр финансов Г. Норкунас попал в конфликт интересов, не задекларировав должным образом имеющиеся акции государственной компании Ignitis grupė и не отстранившись от некоторых решений, связанных с деятельностью компании.