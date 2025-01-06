СМИ: сделки с виртуальным имуществом на миллионы долларов в проекте метавселенной Германаса – всего лишь реклама

Decentworld позиционирует себя как „швейцарская метавселенская платформа цифровой недвижимости, основанная на технологии блокчейн“. Несмотря на то, что сайт проекта еще действует, по словам Л. Ленкаускайте-Станкявиче, в июле 2023 года проект был „заморожен“.

Как поясняет LRT, в апреле 2022 года в прессе появилась информация о том, что якобы за первые два месяца работы Decentworld было продано виртуальных улиц на 19 млн долларов. Позже, в августе, появилась информация о том, что проданный на вторичном рынке Decentworld „бульвар в Лас-Вегасе“ принес своему предыдущему владельцу 1 млн долларов прибыли.

„Написать такую ​​статью с таким заголовком мне всегда говорил В. Германас“, – рассказала LRT.lt бывшая руководительница проекта Люция Ленкаускайте-Станкявиче.

В октябре прошлого тгода правоохранительные органы задержали владелицу компании финансовых технологий Foxpay Еву Тринкунайте и ее сожителя Вильгельмаса Германаса, пишет портал 15min.lt со ссылкой на свои источники. Позже портал сообщил о задержании предпринимателя М. Навицкаса, супруга бывшего министра социальной защиты и труда, консерватора М. Навицкене, которая ушла в отставку на фоне скандала вокруг компании Foxpay, в совет директоров которой входил её супруг.

На сайте Decentworld указано, что этот проект принадлежит швейцарской компании Decentworld, которая зарегистрирована по соседству с другими компаниями Е. Тринкунайте .

Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. Сообщалось, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас.

Супруг министра М. Навицкене М. Навицкас в совете директоров Foxpay работал с 2022 г. Он также был директором этой компании с конца прошлого года по начало этого года. Однако после того, как Центробанк Литвы начал расследование, М. Навицкас вышел из состава совета директоров Foxpay.