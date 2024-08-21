СМИ: самая дорогая квартира в Литве в июле была продана в районе Паупис

На втором месте – квартира площадью 150 кв. м. на улице Клайпедос в Вильнюсе – стоимость сделки составила 995 тыс. кв. евро. В пятерку самых дорогих квартир также вошли квартира площадью 111 кв. м. в Пауписе, проданная за 959 тыс. евро, квартира площадью 90 кв. м. в старом доме на ул. Гаоно за 830 тыс. евро, квартира площадью 158 кв. м. на улице В. Кудиркос за 790 тыс. евро.

Самая дорогая июльская сделка в Каунасе была заключена по квартире площадью 122 кв. м. на улице Брастос — за эту квартиру новые владельцы заплатили 702 тыс. евро.