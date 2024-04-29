СМИ: Россия получает конденсаторы для ракет и беспилотников в том числе через Литву

Одно из лидирующих мест в мире по экспорту конденсаторов занимает Сальвадор, где находится завод японско-американской Kyocera AVX. Как выяснил The Insider, именно произведенными в Сальвадоре конденсаторами копании Kyocera AVX оснащены российские ракеты. В 2021 году четверть всех поставок конденсаторов приходила в РФ из Сальвадора напрямую. Теперь их, вероятно, везут через Китай - значительная часть конденсаторов, которые пришли в Россию из Китая в 2023 году, в графе "страна происхождения" в таможенных базах имеет отметку "Сальвадор".

Продукция американской Vishay, которая создается на заводе в Израиле, попадает в РФ главным образом из Китая и Гонконга, но также с Кипра и из Венгрии. По подсчетам журналистов, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на 1,3 млн долларов. В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay в российских вооружениях компания сообщила, что заблокировала поставки в РФ вскоре после начала войны в Украине.