СМИ: рейтинг лидеров литовского бизнеса возглавил банк Luminor

„Средний доход 500 лидеров увеличился незначительно – с 73,5 млн евро до 74 млн евро. Однако их средняя прибыльность выросла с 7,8 проц. до 8,6 проц. Поэтому неудивительно, что эти компании заслуживают титула лидеров бизнеса“, - отметил Арунас Янелюнас, руководитель отдела анализа данных Verslo žinios.

Банк Luminor, занявший первое место в рейтинговой таблице, значительно улучшил показатели выручки и прибыли в 2023 году. Выручка компании за год выросла на 97,5 проц. – до 424,7 млн евро, а прибыль выросла на 117 проц. – до 176,3 млн евро.