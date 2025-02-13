СМИ: рейтинг лидеров литовского бизнеса возглавил банк Luminor

„Средний доход 500 лидеров увеличился незначительно – с 73,5 млн евро до 74 млн евро. Однако их средняя прибыльность выросла с 7,8 проц. до 8,6 проц. Поэтому неудивительно, что эти компании заслуживают титула лидеров бизнеса“, - отметил Арунас Янелюнас, руководитель отдела анализа данных Verslo žinios.
Банк Luminor, занявший первое место в рейтинговой таблице, значительно улучшил показатели выручки и прибыли в 2023 году. Выручка компании за год выросла на 97,5 проц. – до 424,7 млн евро, а прибыль выросла на 117 проц. – до 176,3 млн евро.
Компания Vinted в 2023 году впервые зафиксировала прибыль: убыток предыдущего года в размере 45,5 млн евро сменила прибыль в размере 42,8 млн евро до налогообложения. При этом выручка компании выросла на 51,5 проц. и достигла по итогам года 523,3 млн евро.
Прибыль компаний Lietuvos draudimas и Light Conversion, занявших третье и четвертое места в таблице, в 2023 году выросла примерно на 55 проц. и достигла 38 млн евро и 33,5 млн евро соответственно.
Рейтинг лидеров литовского бизнеса Verslo žinios составляется путем оценки роста доходов и прибыли компаний, операционной эффективности, политики устойчивого развития, прозрачности, вклада в развитие бизнес-сообщества, а также коммуникаций компании и ее репутации.