СМИ: расходы литовцев в Польше в прошлом году выросли на 3%

По подсчетам портала, согласно последним статистическим данным, литовцы в Польше с 2014 года покупают всё больше, эти потоки сокращались только во время пандемии – тогда литовцы тратили в Польше на треть меньше.

Всего в 2024 году иностранцы приобрели в Польше товаров и услуг на сумму 46,6 млн злотых (10,9 млрд евро) – на 5,3 проц. больше, чем в 2023 году. В прошлом году жители Польши потратили за рубежом около 7,2 млрд евро – на 12,9 проц. больше, чем в 2023 г.

Участились поездки поляков в другие страны – в прошлом году они пересекали границу на 1,9 проц. чаще, чем в 2023 году.