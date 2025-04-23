2025.04.23 12:52

СМИ: расходы литовцев в Польше в прошлом году выросли на 3%

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
ФОТО: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Данные Центрального статистического офиса Польши свидетельствуют о том, что в 2024 году в этой стране литовцы потратили 370,4 млн евро – на 3 проц. больше, чем годом ранее, когда эти расходы составили 359 млн евро, пишет Verslo žinios.

По подсчетам портала, согласно последним статистическим данным, литовцы в Польше с 2014 года покупают всё больше, эти потоки сокращались только во время пандемии – тогда литовцы тратили в Польше на треть меньше.

Всего в 2024 году иностранцы приобрели в Польше товаров и услуг на сумму 46,6 млн злотых (10,9 млрд евро) – на 5,3 проц. больше, чем в 2023 году. В прошлом году жители Польши потратили за рубежом около 7,2 млрд евро – на 12,9 проц. больше, чем в 2023 г.

Участились поездки поляков в другие страны – в прошлом году они пересекали границу на 1,9 проц. чаще, чем в 2023 году.

Польские статистики в ходе опросов также зафиксировали, что в последнем квартале 2024 года как иностранцы, так и поляки, пересекавшие сухопутную границу Польши, чаще всего были жителями деревень и городков, расположенных на расстоянии до 50 км от границы – 74,2 проц. иностранцев и 71,2 проц. поляков.

Большинство въезжающих в Польшу приезжают из Германии (47,4 проц. всех расходов), далее следуют Украина (22,5 проц.), Чехия (13,8 проц.), Словакия (8,6 проц.), Литва (5,2 проц.), Беларусь (2,1 проц.) и Россия (0,4 проц.).

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