СМИ: работник предприятия Optogama тайком продавал литовские лазеры в Россию

„Нам известно, что один из работников предприятия предположительно совершил противоправные действия, в результате которых некоторые компоненты, производимые предприятием, могли быть переданы подсанкционным субъектам“, – сказал он.
„Для предприятия эта информация стала неожиданностью. Упомянутый работник предприятия был тотчас отстранен от исполнения своих обязанностей. На предприятии начато внутреннее расследование“, – добавил он.
По данным Департамента госбезопасности, начато предварительное расследование, задержан гражданин России, имеющий вид на жительство в Литве. По мнению представителей разведслужбы, у этого человека была обширная сеть бизнес-контактов в России, он получал заказы от российских предприятий и организовывал поставки необходимого им оборудования.
„По данным ДГБ, гражданин РФ организовал поставки литовской техники субъектам этой страны, имеющим отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу. Однако название компании не разглашается. Расследование также проводит СРФП“, – сообщает LRT.
В рамках этого расследования обвинения предъявлены 10 лицам. Сообщается, что предварительные следственные мероприятия проводились в Литве, Латвии и Эстонии.
По данным Центра реестров, одним из учредителей предприятия Optogama является гражданин Беларуси Николай Кулешов. По данным LRT, он также является бывшим акционером предприятия. Кроме того, указано, что ранее лазеры Optogama широко продавались в России. Правда, на данный момент в Санкт-Петербурге еще работает компания LLS, которая, как сообщается, является представителем Optogama в России.