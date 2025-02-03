СМИ: работник предприятия Optogama тайком продавал литовские лазеры в Россию

„По данным ДГБ, гражданин РФ организовал поставки литовской техники субъектам этой страны, имеющим отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу. Однако название компании не разглашается. Расследование также проводит СРФП“, – сообщает LRT.

В рамках этого расследования обвинения предъявлены 10 лицам. Сообщается, что предварительные следственные мероприятия проводились в Литве, Латвии и Эстонии.

По данным Центра реестров, одним из учредителей предприятия Optogama является гражданин Беларуси Николай Кулешов. По данным LRT, он также является бывшим акционером предприятия. Кроме того, указано, что ранее лазеры Optogama широко продавались в России. Правда, на данный момент в Санкт-Петербурге еще работает компания LLS, которая, как сообщается, является представителем Optogama в России.