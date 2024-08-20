2024.08.20 17:12

СМИ: прайс-лист на услуги компании Палтарокаса вызывает удивление

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Alkas Paltarokas
Alkas Paltarokas

Внимание средств массовой информации привлекли услуги по организации мероприятий, приобретенные Центром исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ). Как пишет портал Lrt.lt, удивление вызывают цены на некоторые услуги, оказываемые компанией, принадлежащей специалисту по связям с общественностью Алкасу Палтарокасу.

По данным портала, с 2022 года компания А. Палтарокаса „Центр стратегических инициатив“ заключила с ЦИГРЖЛ 11 договоров, в основном на организацию мероприятий. Общая стоимость договоров, заключенных между сторонами, составляет более 38 тыс. евро.

Однако некоторые расценки вызываю удивление — например, проведение мероприятия в июне прошлого года обошлось в 6,28 тыс. евро, а оказанные компанией фотоуслуги – в 2,9 тыс. евро.

LRT указывает, что нет точной информации о том, какие именно работы выполнил, какие мероприятия организовал и вел А. Палтарокас, поскольку ЦИГРЖЛ покупает услуги как недорогостоящие, заключается устный договор.

В открытом доступе есть только два договора: например, организация ежегодного коллективного мероприятия в июле этого года, когда компания А. Палтарокаса организовала поездку в Дзукию для 50 сотрудников центра. Однодневная программа с походом, лекциями и другими мероприятиями стоила 9,78 тыс. евро.

Со своей стороны ЦИГРЖЛ заверил портал, что закупки прошли прозрачно, а цены не были искажены.

„При закупке услуг центр проводит мониторинг рынка соответствующих услуг и, руководствуясь положениями Закона о государственных закупках, стремится приобрести услуги по максимально выгодной цене“, – говорится в ответе.

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Delfi
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