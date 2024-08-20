СМИ: прайс-лист на услуги компании Палтарокаса вызывает удивление

По данным портала, с 2022 года компания А. Палтарокаса „Центр стратегических инициатив“ заключила с ЦИГРЖЛ 11 договоров, в основном на организацию мероприятий. Общая стоимость договоров, заключенных между сторонами, составляет более 38 тыс. евро.

Однако некоторые расценки вызываю удивление — например, проведение мероприятия в июне прошлого года обошлось в 6,28 тыс. евро, а оказанные компанией фотоуслуги – в 2,9 тыс. евро.

LRT указывает, что нет точной информации о том, какие именно работы выполнил, какие мероприятия организовал и вел А. Палтарокас, поскольку ЦИГРЖЛ покупает услуги как недорогостоящие, заключается устный договор.