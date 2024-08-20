СМИ: прайс-лист на услуги компании Палтарокаса вызывает удивление

По данным портала, с 2022 года компания А. Палтарокаса „Центр стратегических инициатив“ заключила с ЦИГРЖЛ 11 договоров, в основном на организацию мероприятий. Общая стоимость договоров, заключенных между сторонами, составляет более 38 тыс. евро.
Однако некоторые расценки вызываю удивление — например, проведение мероприятия в июне прошлого года обошлось в 6,28 тыс. евро, а оказанные компанией фотоуслуги – в 2,9 тыс. евро.
LRT указывает, что нет точной информации о том, какие именно работы выполнил, какие мероприятия организовал и вел А. Палтарокас, поскольку ЦИГРЖЛ покупает услуги как недорогостоящие, заключается устный договор.
В открытом доступе есть только два договора: например, организация ежегодного коллективного мероприятия в июле этого года, когда компания А. Палтарокаса организовала поездку в Дзукию для 50 сотрудников центра. Однодневная программа с походом, лекциями и другими мероприятиями стоила 9,78 тыс. евро.
Со своей стороны ЦИГРЖЛ заверил портал, что закупки прошли прозрачно, а цены не были искажены.
„При закупке услуг центр проводит мониторинг рынка соответствующих услуг и, руководствуясь положениями Закона о государственных закупках, стремится приобрести услуги по максимально выгодной цене“, – говорится в ответе.