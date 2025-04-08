СМИ: освобожденный от должности гендиректор Via Lietuva до сих пор не уволен

„Формально мое увольнение не вступило в силу. Меня освободили от должности, когда я был на больничном“, – сообщил порталу Швайкаускас.

Он также подчеркнул, что присутствовал на заседании правления 7 февраля, когда его освободили от должности, уже находясь на больничном.

Швайкаускас был освобожден от должности генерального директора Via Lietuva на заседании правления 7 февраля.

Тогда в заявлении компании упоминалось, что такое решение было принято с учетом изменившейся организационной структуры и потребности в иных управленческих навыках.