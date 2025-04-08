СМИ: освобожденный от должности гендиректор Via Lietuva до сих пор не уволен

„Формально мое увольнение не вступило в силу. Меня освободили от должности, когда я был на больничном“, – сообщил порталу Швайкаускас.
Он также подчеркнул, что присутствовал на заседании правления 7 февраля, когда его освободили от должности, уже находясь на больничном.
Швайкаускас был освобожден от должности генерального директора Via Lietuva на заседании правления 7 февраля.
Тогда в заявлении компании упоминалось, что такое решение было принято с учетом изменившейся организационной структуры и потребности в иных управленческих навыках.
„Один этап реализован, пора двигаться дальше. При планировании изменений в отношении устойчивого финансирования дорожной инфраструктуры, обновлении национальной стратегии содержания и развития дорог, а также реализации дорожной инфраструктуры необходимы иные управленческие компетенции“, – цитируется в сообщении председатель правления Via Lietuva Рута Бутаутайте-Пиворюнене.
Как ранее сообщал портал LRT.lt, до заседания правления Via Lietuva, состоявшегося 7 февраля, Швайкаускасу было предложено расторгнуть трудовые отношения по обоюдному согласию, однако тот отказался это сделать, заявив, что не услышал никаких доводов или замечаний, почему должен уйти с работы.
Пока не будет назначен новый руководитель компании, эту должность временно занимает руководитель группы поддержки и развития инфраструктуры Мартинас Гедаминскас.