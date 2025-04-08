2025.04.08 07:06

СМИ: освобожденный от должности гендиректор Via Lietuva до сих пор не уволен

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valstybės kontrolė atliko „Via Lietuva“ auditą
Valstybės kontrolė atliko „Via Lietuva“ auditą
ФОТО: Delfi

Гендиректор компании Via Lietuva Мантас Швайкаускас, освобожденный от должности в начале февраля, до сих пор не уволен. По данным портала LRT.lt, у него по-прежнему временная нетрудоспособность, которую ему выдали в день освобождения от должности.

„Формально мое увольнение не вступило в силу. Меня освободили от должности, когда я был на больничном“, – сообщил порталу Швайкаускас.

Он также подчеркнул, что присутствовал на заседании правления 7 февраля, когда его освободили от должности, уже находясь на больничном.

Швайкаускас был освобожден от должности генерального директора Via Lietuva на заседании правления 7 февраля.

Тогда в заявлении компании упоминалось, что такое решение было принято с учетом изменившейся организационной структуры и потребности в иных управленческих навыках.

„Один этап реализован, пора двигаться дальше. При планировании изменений в отношении устойчивого финансирования дорожной инфраструктуры, обновлении национальной стратегии содержания и развития дорог, а также реализации дорожной инфраструктуры необходимы иные управленческие компетенции“, – цитируется в сообщении председатель правления Via Lietuva Рута Бутаутайте-Пиворюнене.

Как ранее сообщал портал LRT.lt, до заседания правления Via Lietuva, состоявшегося 7 февраля, Швайкаускасу было предложено расторгнуть трудовые отношения по обоюдному согласию, однако тот отказался это сделать, заявив, что не услышал никаких доводов или замечаний, почему должен уйти с работы.

Пока не будет назначен новый руководитель компании, эту должность временно занимает руководитель группы поддержки и развития инфраструктуры Мартинас Гедаминскас.

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