2024.10.18 14:12

СМИ: оштрафованный таможней на миллионы евро экспортер автомобилей Biovarda может стать банкротом

 
ru.DELFI.lt
ELTA
таможня
таможня
ФОТО: Muitinės departamentas

Вильнюсской компании по экспорту автомобилей Biovarda, оштрафованной таможней в августе почти на 14 млн евро за нарушение международных санкций, грозит банкротство, сообщает радиостанция LRT. Как сообщили СМИ в четверг, после того как таможня начала расследование нарушений, допущенных компанией, в распоряжении таможни оказалось 53 транспортных средства компании, однако затем их количество стало сокращаться.

Между тем, в другой компании, основанной акционером и директором Biovarda Андреем Божко, Cooltransa, количество тягачей растет. В начале года компании принадлежало одно транспортное средство, а сейчас – шесть. Последний приобретенный тягач был аналогичный тому, который есть у Biovarda, сообщают СМИ.

По словам адвоката компании, таможня арестовала 6 грузовых полуприцепов Biovarda, остальное имущество компания может продать. Как сообщила журналистам представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, были арестованы только те автомобили, которые, предположительно, планировалось экспортировать в Россию.

Как сообщает радиостанция LRT, компания продолжает продавать тягачи в Кыргызстан и на других русскоязычных рынках.

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