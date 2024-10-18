СМИ: оштрафованный таможней на миллионы евро экспортер автомобилей Biovarda может стать банкротом

Вильнюсской компании по экспорту автомобилей Biovarda, оштрафованной таможней в августе почти на 14 млн евро за нарушение международных санкций, грозит банкротство, сообщает радиостанция LRT. Как сообщили СМИ в четверг, после того как таможня начала расследование нарушений, допущенных компанией, в распоряжении таможни оказалось 53 транспортных средства компании, однако затем их количество стало сокращаться.