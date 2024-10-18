СМИ: оштрафованный таможней на миллионы евро экспортер автомобилей Biovarda может стать банкротом

Между тем, в другой компании, основанной акционером и директором Biovarda Андреем Божко, Cooltransa, количество тягачей растет. В начале года компании принадлежало одно транспортное средство, а сейчас – шесть. Последний приобретенный тягач был аналогичный тому, который есть у Biovarda, сообщают СМИ.
По словам адвоката компании, таможня арестовала 6 грузовых полуприцепов Biovarda, остальное имущество компания может продать. Как сообщила журналистам представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, были арестованы только те автомобили, которые, предположительно, планировалось экспортировать в Россию.
Как сообщает радиостанция LRT, компания продолжает продавать тягачи в Кыргызстан и на других русскоязычных рынках.