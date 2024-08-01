2024.08.01 11:27

СМИ: оборот работающих в Литве 129 компаний с российским капиталом с начала войны упал на 40%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
оборот работающих в Литве 129 компаний с российским капиталом с начала войны упал
оборот работающих в Литве 129 компаний с российским капиталом с начала войны упал
ФОТО: Viacheslav Lopatin | Shutterstock

По сравнению с довоенным периодом, с момента развязанной агрессором в 2022 году войны в Украине, оборот 129 компаний с российским капиталом, все еще действующих в Литве, упал почти на 40 проц., сообщает портал Verslo žinios. По данным портала, некоторые из таких компаний "скрываются", меняя место регистрации.

В прошлом году в Литве было 175 компаний с российским капиталом и их доход достиг 51,8 млн евро, в 2022 году таких компаний было 208, а их доход составлял 70,1 млн евро.

По данным Creditinfo, предоставленным порталу, 100 проц. компаний с российским капиталом, находящихся в Литве, сокращаются, почти 100 из них в прошлом году обанкротились, были сняты с учета или ликвидированы. 78 из них сняты с учета в этом году, 94 – в прошлом году.

Meat Line Trading, ServerMall, HQ Trade и CBT Vilnius входят в число расположенных в Литве компаний с российским капиталом, получивших в прошлом году наибольший доход.

Большинство из них небольшие, руководитель и владелец компаний – один человек, в основном они занимаются оптовой торговлей.

Однако некоторые из этих компаний, по данным портала, "скрылись" путем смены места регистрации, из-за чего в ходе публичных закупок стало сложнее выяснить, кто является бенефициаром поставщика и не управляют ли компанией ставленники. Как сообщается, крупнейших компаний в списке нет – они прикрываются флагами Кипра, Швейцарии или других стран.

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Delfi
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