СМИ: обменник криптовалют Binance может уйти из Литвы

Согласно информации издания Dienas Bizness от 2 января, Binance стремится получить лицензию в Латвии в соответствии с новым Регламентом рынков криптоактивов Европейского союза (ЕС) (MiCA), который позволит компании предоставлять регулируемые услуги на рынке ЕС.

До сих пор компания контролировала свою деятельность на рынках ЕС из Литвы. Компания не ответила на вопрос, планирует ли Binance перенести свою деятельность в Латвию.