СМИ: обменник криптовалют Binance может уйти из Литвы

Согласно информации издания Dienas Bizness от 2 января, Binance стремится получить лицензию в Латвии в соответствии с новым Регламентом рынков криптоактивов Европейского союза (ЕС) (MiCA), который позволит компании предоставлять регулируемые услуги на рынке ЕС.
До сих пор компания контролировала свою деятельность на рынках ЕС из Литвы. Компания не ответила на вопрос, планирует ли Binance перенести свою деятельность в Латвию.
C 30 декабря 2024 года в Литве и других странах Евросоюза применяется регламент MiCA, а поставщики криптоактивов будут классифицироваться как финансовые учреждения. Соответственно, чтобы продолжить свою деятельность, таким компаниям необходимо будет получить лицензию на деятельность.
Целью регламента MiCA является установление единых требований к деятельности с криптоактивами по всей Европе, а также содействие инновациям, сохраняя при этом финансовую стабильность и защищая пользователей от рисков.