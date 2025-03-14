СМИ: объемы транспортного сектора Литвы выросли на 10%, автотранспорта – на 14%

Сообщается, что в прошлом году всеми видами транспорта было перевезено 181,6 млн тонн грузов – на 17 млн тонн больше, чем в 2023 году. Наибольший объем грузов перевезен тягачами – 137 млн тонн, что составляет более 75 проц. от общих объемов деятельности отрасли.