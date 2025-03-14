2025.03.14 10:02

СМИ: объемы транспортного сектора Литвы выросли на 10%, автотранспорта – на 14%

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Sinisa Botas | Shutterstock

По данным Государственного агентства данных, в прошлом году транспортный сектор Литвы перевез на 10,3 проц. больше грузов, а автомобильный транспорт страны сумел достичь роста на 14,5 проц., сообщает Verslo žinios.

Сообщается, что в прошлом году всеми видами транспорта было перевезено 181,6 млн тонн грузов – на 17 млн тонн больше, чем в 2023 году. Наибольший объем грузов перевезен тягачами – 137 млн тонн, что составляет более 75 проц. от общих объемов деятельности отрасли.

По данным Государственного агентства данных, в прошлом году по железной дороге было перевезено 25,7 млн тонн грузов, что на 5,8 проц. меньше, чем в 2023 году. По внутренним водным путям, без учета парома Смильтине, перевезено 44 тыс. тонн грузов.

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