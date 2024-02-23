СМИ: обанкротилось швейное предприятие Kauno Baltija

"Как указано в постановлении Каунасского окружного суда, компания в силу различных независящих от нее обстоятельств (...) не имеет возможности выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами. Текущие заказы и активы компании не создают оптимистических предпосылок относительно расчетов с кредиторами в будущем", – говорит издание.