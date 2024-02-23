СМИ: обанкротилось швейное предприятие Kauno Baltija

"Как указано в постановлении Каунасского окружного суда, компания в силу различных независящих от нее обстоятельств (...) не имеет возможности выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами. Текущие заказы и активы компании не создают оптимистических предпосылок относительно расчетов с кредиторами в будущем", – говорит издание.
Vz.lt пишет, что согласно списку кредиторов, на 10 января 2024 г. Kauno Baltija задолжала 29 кредиторам в общей сложности 516 949 евро.
Дело о неплатежеспособности было инициировано управляемым акционерами Kauno Baltija АО Kaubos Turtas, которое указало, что компания не платит за аренду помещений и транспорта и задолжает 171 729 евро.