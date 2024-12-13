СМИ: немецкий поставщик товаров Chanel и Armani в Литву поставляет их и в Россию

Как сообщает портал, магазины Heinemann Duty Free, находящиеся под управлением компании Travel Retail Vilnius, обслуживают вылетающих пассажиров в Вильнюсском аэропорту уже на протяжении 17 лет, в Каунасе – чуть меньше. Владелец этой компании – немецкий концерн Gebr. Heinemann – также управлял дочерними компаниями и в России, а их партнерами были российские олигархи, такие как Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями с 2015 года.