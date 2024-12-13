СМИ: немецкий поставщик товаров Chanel и Armani в Литву поставляет их и в Россию

Как сообщает портал, магазины Heinemann Duty Free, находящиеся под управлением компании Travel Retail Vilnius, обслуживают вылетающих пассажиров в Вильнюсском аэропорту уже на протяжении 17 лет, в Каунасе – чуть меньше. Владелец этой компании – немецкий концерн Gebr. Heinemann – также управлял дочерними компаниями и в России, а их партнерами были российские олигархи, такие как Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями с 2015 года.
LRT сообщает, что им удалось получить данные российской таможни, согласно которым Gebr. Heinemann экспортировал в Россию предметов роскоши на сумму 9,5 млн евро. В 2023 году эта сумма составила 35 млн евро, тогда как в 2022 году, считая с марта (когда в Украине началась начатая Россией полномасштабная война) до конца того же года, было импортировано товаров на сумму 4,5 млн евро.
В ответ на вопросы отдела журналистских расследований LRT о поставках в Россию представители Gebr. Heinemann заявили, что выполняют существующие договорные обязательства. Однако на вопрос о том, когда эти обязательства закончатся, представители немецкого концерна отказались отвечать.
Немецкий концерн Gebr. Heinemann — одна из крупнейших международных компаний, занимающаяся продажей товаров беспошлинной торговли и логистикой. Дочернее предприятие Travel Retail Vilnius в Литве было основано в 2007 году, когда концерн Gebr. Heinemann выиграл тендер на открытие магазинов по продаже парфюмерии, косметики, табачных изделий, сладостей и сувениров Travel Value Duty Free в новом терминале Вильнюсского аэропорта.
Как пишет LRT, дочерняя компания концерна Gebr. Heinemann, работающая в Литве уже почти 20 лет, ни разу не проверялась Координационной комиссией по охране важных объектов национальной безопасности при Правительстве, которая проверяет компании на соответствие интересам национальной безопасности.
По данным Литовских аэропортов, концерн Gebr. Heinemann не скрывает, что до войны осуществлял деятельность в России. Однако, как сообщает LRT, несмотря на это, Литовские аэропорты не видят оснований для обращения в Комиссию по вопросам национальной безопасности.