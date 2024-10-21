2024.10.21 11:48

СМИ: названы лидеры пищевой отрасли – возглавляет список Švyturys-Utenos alus

 
ru.DELFI.lt
ELTA
„Švyturys-Utenos alus“
„Švyturys-Utenos alus“
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Портал Verslo žinios опубликовал десятку лидеров пищевой промышленности в прошлом году. Высшую оценку получила пивоваренная компания Švyturys-Utenos alus, зафиксировавшая выручку в 113,9 млн евро и прибыль в 6 млн евро.

На втором месте оказалась компания по производству хлеба, закусок и замороженных продуктов Mantinga с выручкой в 157,7 млн ​​евро и прибылью в 11,1 млн евро. За ней следует предприятие по переработке молока Žemaitijos pienas, которое заработало 277,3 млн евро выручки и 23 млн евро прибыли.

Verslo žinios оценила все компании, своевременно представившие в Центр регистров финансовую отчетность, чья выручка от продаж в 2023 году превысила 10 млн евро, а количество сотрудников – более 20. Компании были рейтинговались согласно системе рейтингования, созданной аналитиками редакции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии