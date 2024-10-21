СМИ: названы лидеры пищевой отрасли – возглавляет список Švyturys-Utenos alus

На втором месте оказалась компания по производству хлеба, закусок и замороженных продуктов Mantinga с выручкой в 157,7 млн ​​евро и прибылью в 11,1 млн евро. За ней следует предприятие по переработке молока Žemaitijos pienas, которое заработало 277,3 млн евро выручки и 23 млн евро прибыли.