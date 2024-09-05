СМИ: на период выборов министр энергетики трудоустроил супругу своего бизнес-партнера

По словам министра социальной защиты и труда В. Шилинскаса, он работает с той командой, которую оставила после себя экс-министр Моника Навицкене, и Л. Синкявичене уже была в этой команде.
„Она была советником Моники Навицкене, я команду не менял. Работу делает, претензий нет. А как там насчет Д. Крейвиса, я не задавал этот вопрос“, – сказал министр, недавно назначенный на должность.
Сообщается, что Л. Синкявичене заняла высокий пост в Министерстве социальной защиты и труда (Минсоцтруда) в 2021 году по приглашению тогдашнего министра.
„Я высоко ее ценю как хорошего и крутого администратора и пригласила ее в свою команду. Она работала на полную ставку и большую часть времени посвящала министерской работе“, — заявила LRT М. Навицкене, которая и сама до июня 2013 года работала помощником министра Д. Крейвиса в Сейме вместе с Л. Синкявичене.
Официально Л. Синкявичене приостановила свою работу в команде Д. Крейвиса в Сейме с декабря 2021 года по июнь сего года, когда вновь начала работать не только советником политика, но и казначеем его предвыборной кампании по Веркяйскому округу – то есть в общей сложности на трех должностях.
По словам Д. Крейвиса, Л. Синкявичене является членом Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) с начала 2013 года и параллельно работала во время всех выборов и сроков полномочий Сейма, курируя законодательные и другие вопросы парламентской деятельности. Это уже третьи выборы в Сейм, когда Л. Синкявичене помогает политику в качестве казначея.
„В конце июня этого года Л. Синкявичене снова начала работать моим советником в Сейме на 0,5 ставки – помогать в парламентской деятельности и в период выборов“.
По данным портала, министра энергетики и его советника связывает не только многолетняя работа и казна избирательных кампаний. Л. Синкявичене – супруга его бизнес-партнера. Миндаугас Синкявичюс вместе с Д. Крейвисом владеет ЗАО Catus, которое контролирует пакет акций компании АО Norteo. В обеих компаниях М. Синкявичюс также занимает должность директора.
В своем комментарии для LRT Д. Крейвис заявил, что трудоустроил Л. Синкявичене не из-за деловых и семейных связей, а из-за ее образования и опыта.
„Это третье десятилетие 21 века, и членов политической команды, независимо от их пола, супруга или семейных связей, я подбираю, исключительно исходя из их профессионального опыта, компетентности и личных качеств. Л. Синкявичене — магистр права и бакалавр бизнеса и менеджмента, обладает более чем 20-летним опытом работы в государственном секторе“, — сообщил министр энергетики в письменном ответе.
В свою очередь Л. Синкявичене сказала, что не уверена, является ли ее супруг бизнес-партнером Д. Крейвиса, поскольку не вмешивается в деятельность супруга, и сообщила, что начала сотрудничать с политиком в 2012 году по его личному приглашению. Советник Д. Крейвиса рассказала, что они общаются семьями, однако отказалась отвечать на вопрос, являются ли они друзьями семьи.