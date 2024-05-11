2024.05.11 09:15

СМИ: на газопроводе GIPL может быть больше деталей предположительно российского производств

 
ведется расследование
ELTA
ru.DELFI.lt
GIPL
GIPL
ФОТО: Amber Route BC

После того как стало известно, что предположительно российские детали, установленные на магистральном литовско-польском газопроводе (GIPL), могут быть не единственными несертифицированными деталями газопровода, Вильнюсская окружная прокуратура сообщила, что в конце марта было расширено расследование дела о возможной фальсификации сертификатов на детали, сообщил в пятницу портал 15min.

По данным журналистского расследования, расследование расширяется в рамках уже проводимого расследования дела о возможном мошенничестве и фальсификации документов при строительстве стратегически важного газопровода. Расследование дела с июля 2022 года проводит Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Выяснилось, что чешская компания Petrometal, выдавшая сертификаты на детали, на самом деле их не производила, а выдала документы по запросу действующей в Чехии компании, управляемой российской группой ChelPipe.

Бывшие партнеры компании Alvora Šiaulių dujotiekio statyba, которые конфликтовали с ней по поводу расчетов, сообщили, что с фланцев (части соединительных деталей) сошлифована маркировка производителя. В результате проведенной в 2022 году проверки информация подтвердилась – на деталях была обнаружена маркировка завода MSA, принадлежащего группе ChelPipe, а сертификаты в качестве изготовителя выдала другая компания – компания чешского капитала Petrometal, – рассказывают журналисты, проводившие расследование.

Еще в апреле Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) обязал оператора газотранспортной системы AmberGrid заменить несертифицированные соединительные детали в газопроводе GIPL. По данным регулятора рынка, на несоответствующих требованиям деталях была обнаружена маркировка кириллицей, а также на деталях из стали, использование которой в Европейском союзе (ЕС) в то время было запрещено, и самое главное, на детали отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение и качество.

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