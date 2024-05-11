СМИ: на газопроводе GIPL может быть больше деталей предположительно российского производств

Еще в апреле Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) обязал оператора газотранспортной системы AmberGrid заменить несертифицированные соединительные детали в газопроводе GIPL. По данным регулятора рынка, на несоответствующих требованиям деталях была обнаружена маркировка кириллицей, а также на деталях из стали, использование которой в Европейском союзе (ЕС) в то время было запрещено, и самое главное, на детали отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение и качество.