2025.02.21 09:56

СМИ: литовский стартап инвестирует в продукт по укреплению психологической устойчивости военных

 
ru.DELFI.lt
ELTA
„Pulsetto“ aparatas
„Pulsetto“ aparatas
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

Литовский стартап Pulsetto, разрабатывающий стимулятор блуждающего нерва, получил инвестиции в размере 2 миллиона евро от действующего в Литве венчурного фонда ScaleWolf, занимающегося инвестированием в оборонные технологии и технологии двойного назначения, сообщает Verslo žinios.

Как рассказал порталу директор и основатель Pulsetto Повилас Сабаляускас, полученные инвестиции позволят применять разрабатываемый ими продукт для повышения психологической устойчивости солдат и фронтового личного состава.

Как утверждают в компании Pulsetto, основанной в 2021 году, ее стимулятор блуждающего нерва помогает снизить стресс и улучшить качество сна.

По данным Verslo žinios, Kilo grupė, действующая под торговой маркой Kilo Health, контролирует 66,68 проц. акций компании Pulsetto.

ScaleWolf — венчурный фонд, инвестирующий в технологии двойного назначения и оборонные технологии. По данным портала, в 2023 году ему было поручено управление государственными инвестициями в инновации в сфере обороны и безопасности за счет меры MILInvest. Сообщается, что ScaleWolf управляет инвестициями в общей сложности на сумму 17 млн евро.

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