СМИ: литовский стартап инвестирует в продукт по укреплению психологической устойчивости военных

Как рассказал порталу директор и основатель Pulsetto Повилас Сабаляускас, полученные инвестиции позволят применять разрабатываемый ими продукт для повышения психологической устойчивости солдат и фронтового личного состава.

Как утверждают в компании Pulsetto, основанной в 2021 году, ее стимулятор блуждающего нерва помогает снизить стресс и улучшить качество сна.

ScaleWolf — венчурный фонд, инвестирующий в технологии двойного назначения и оборонные технологии. По данным портала, в 2023 году ему было поручено управление государственными инвестициями в инновации в сфере обороны и безопасности за счет меры MILInvest. Сообщается, что ScaleWolf управляет инвестициями в общей сложности на сумму 17 млн евро.