Сообщается, что заместитель директора компании, работающей в Советске (Калининградская область), Роланас Озаринскас и глава, отвечающий за поставки, Эдгарас Печюлис в апреле 2023 года встречались в Москве с министром пищевой промышленности Кубы и его представителями. Посредниками на встрече были представители посольства Кубы в РФ и России на Кубе. Литовские власти осуждают такое решение компании и обещают добиваться, чтобы группе Vičiūnаi не разрешили участвовать в публичных закупках, сообщает LRT.

Напомним, что война в Украине идет уже третий год, но это не отпугивает некоторых литовских предпринимателей от обязательства поддерживать интересы Кремлевского режима и от финансовых связей с агрессором.

Об этом сказано в отчете о безопасности Второго департамента оперативных служб и Департамента госбезопасности Литвы.