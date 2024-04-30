СМИ: литовские компании с начала войны ввезли в Россию товаров двойного назначения на 130 млн евро

По данным, собранным LRT, товары, используемые на поле боя, перевозились в Россию под видом экспорта в такие страны, как Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан и другие благосклонные к Кремлю страны.

Расследование основано на данных, собранных до августа 2023 года, когда Литва ввела национальные санкции и запретила транспортировку через территорию Литвы некоторых товаров двойного назначения в третьи страны.

По данным Отдела расследований LRT, литовские компании перевозили в Россию подшипники, генераторы сигналов, устройства наблюдения и измерения, станки, процессоры и контроллеры, интегральные схемы, конденсаторы, антенны, радионавигационные устройства, электрические устройства или компоненты, полупроводниковые приборы и другие товары двойного назначения.