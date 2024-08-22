2024.08.22 14:55

СМИ: Литовские аэропорты откладывают планы по строительству бизнес-центра в Вильнюсском аэропорту

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto
Vilniaus oro uosto
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Из-за затяжных судебных разбирательств Литовские аэропорты (ЛА) решили отложить планы по строительству бизнес-центра возле Вильнюсского аэропорта, сообщает портал Verslo žinios.

Суд постановил, что ЛА незаконно отклонили предложение каунасской строительной компании Inti, участвовавшей в публичных закупках на подрядные работы, а вильнюсская компания Jungtiniai projektai признана предоставившей ложную информацию.

Однако, как подтвердил порталу представитель ЛА Тадас Василяускас, договор с каунасским подрядчиком было решено не заключать, публичная закупка была прекращена в августе.

„Она была прекращена в связи с чрезвычайно затянувшимися процедурами закупок, учитывая существующее и измененное финансирование, а также тот факт, что заключить договор о закупке и выполнить работы в запланированные сроки уже невозможно. Также за период спора изменилось правовое регулирование строительства и проектирования, поэтому возникает дополнительная необходимость оценить изменения и их возможное влияние на закупку и договор“, - рассказал порталу Т. Василяускас.

ЛА обещали построить трехэтажный бизнес-комплекс площадью более 3,1 тыс. кв. метров различного назначения. Договор с победителем этого конкурса планировалось подписать в октябре 2023 года, а работы завершить в декабре 2024 г. – январе 2025 г.

Литовские аэропорты пока не знают, когда будет объявлена новая публичная закупка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии