СМИ: Литовские аэропорты откладывают планы по строительству бизнес-центра в Вильнюсском аэропорту

Суд постановил, что ЛА незаконно отклонили предложение каунасской строительной компании Inti, участвовавшей в публичных закупках на подрядные работы, а вильнюсская компания Jungtiniai projektai признана предоставившей ложную информацию.
Однако, как подтвердил порталу представитель ЛА Тадас Василяускас, договор с каунасским подрядчиком было решено не заключать, публичная закупка была прекращена в августе.
„Она была прекращена в связи с чрезвычайно затянувшимися процедурами закупок, учитывая существующее и измененное финансирование, а также тот факт, что заключить договор о закупке и выполнить работы в запланированные сроки уже невозможно. Также за период спора изменилось правовое регулирование строительства и проектирования, поэтому возникает дополнительная необходимость оценить изменения и их возможное влияние на закупку и договор“, - рассказал порталу Т. Василяускас.
ЛА обещали построить трехэтажный бизнес-комплекс площадью более 3,1 тыс. кв. метров различного назначения. Договор с победителем этого конкурса планировалось подписать в октябре 2023 года, а работы завершить в декабре 2024 г. – январе 2025 г.
Литовские аэропорты пока не знают, когда будет объявлена новая публичная закупка.