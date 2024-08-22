СМИ: Литовские аэропорты откладывают планы по строительству бизнес-центра в Вильнюсском аэропорту

Однако, как подтвердил порталу представитель ЛА Тадас Василяускас, договор с каунасским подрядчиком было решено не заключать, публичная закупка была прекращена в августе.

„Она была прекращена в связи с чрезвычайно затянувшимися процедурами закупок, учитывая существующее и измененное финансирование, а также тот факт, что заключить договор о закупке и выполнить работы в запланированные сроки уже невозможно. Также за период спора изменилось правовое регулирование строительства и проектирования, поэтому возникает дополнительная необходимость оценить изменения и их возможное влияние на закупку и договор“, - рассказал порталу Т. Василяускас.