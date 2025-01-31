СМИ: Латвийская компания приобретала типографию Lietuvos rytas

Сделка была зарегистрирована в Центре регистров 23 января 2025 года, и теперь 100 процентов акций типографии Lietuvos rytas принадлежат Primeprint.
Гядвидас Вайнаускас, основатель, генеральный директор и акционер Lietuvos rytas, говорит, что уже некоторое время было заметно, что тиражи печатных изданий снижаются, поэтому пару лет назад было принято решение о продаже. Сумму сделки Г. Вайнаускас не называет.
Продажи типографии Lietuvos rytas в 2023 году снизились на 3 проц. и достигли 18,33 млн евро. Чистая прибыль типографии за год выросла со 117 024 до 2,671 млн евро.
Как указывает Verslo žinios, на сайте Polygrafijas grupa Mūkusala указано, что это ведущая типография в странах Балтии, работающая более 30 лет. В 2023 году оборот компании достиг 16,7 млн.
Латвийская типография хорошо известна литовским медиакомпаниям; в настоящее время она печатает Verslo žinios, а также издания Lietuvos sveikata, Mano Druskininkai, „Обзор“ и др.