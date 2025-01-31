СМИ: Латвийская компания приобретала типографию Lietuvos rytas

Сделка была зарегистрирована в Центре регистров 23 января 2025 года, и теперь 100 процентов акций типографии Lietuvos rytas принадлежат Primeprint.

Гядвидас Вайнаускас, основатель, генеральный директор и акционер Lietuvos rytas, говорит, что уже некоторое время было заметно, что тиражи печатных изданий снижаются, поэтому пару лет назад было принято решение о продаже. Сумму сделки Г. Вайнаускас не называет.

Продажи типографии Lietuvos rytas в 2023 году снизились на 3 проц. и достигли 18,33 млн евро. Чистая прибыль типографии за год выросла со 117 024 до 2,671 млн евро.