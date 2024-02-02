СМИ: крупнейшим налогоплательщиком Литвы в прошлом году стала компания Orlen Lietuva

Как указывается в публикации Verslo žinios, производитель и продавец нефтепродуктов Orlen Lietuva, занявший первое место в списке компаний, уплативших в прошлом году больше всего налогов государству, на счет Государственной налоговой инспекции (ГНИ) в прошлом году уплатил 527,9 млн евро.

Второе место по объему уплаченных налогов заняла нефтеторговая компания Okseta. В прошлом году компания заплатила налогов на сумму 302,2 млн евро.

Третьим по величине налогоплательщиком в Литве в 2023 году стала компания-поставщик электроэнергии и природного газа Ignitis, принадлежащая управляемой государством Ignitis grupė, которая в прошлом году внесла в государственный бюджет 285 млн евро.

Как сообщает Verslo žinios, по данным ГНИ, в прошлом году при расчете уплаченных налогов без акцизов и НДС первое место занимает госкомпания Государственное лесничество (Valstybinių miškų urėdija), которая внесла в бюджет 73,1 млн евро.