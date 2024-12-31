СМИ: компанию Foxpay ликвидируют, iSun выводят из Литвы

По деле Foxpay в середине октября обвинения были предъявлены 7 лицам, в их числе – Тринкунайте, ее сожитель Вильгельм Герман, муж экс-министра социальной защиты Миндаугас Навицкас. Правоохрана провела 32 обыска, обнаружила немалые суммы наличных (0,5 млн.),технику и электронную информацию, криптовалюту, ценности, произведения искусства.

По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро. Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 000 евро.