СМИ: компанию Foxpay ликвидируют, iSun выводят из Литвы

„Foxpay находится в процессе ликвидации. Это значит, что увольняют работников, переводят средства клиентов, продают ненужное техническое оборудование и системы ИТ, осуществляют другие действия“, – сказала vz.lt Тринкунайте и прибавила, что iSun Lithuania работает, ее вывели за границу.
Агентство BNS 30 декабря информировало, что все акции Foxpay Тринкунайте снова получила 20 ноября, изменения были зарегистрированы 27 декабря. В июле сообщалось, что по 3% акций Foxpay Тринкунайте продала главе компании Саулюсу Галатилтису и акционерам BankingLab Holding Наримантасу Блознялису и Георгию Котомину.
„Поскольку у компании забрали лицензию, сделка не состоялась. Она изначально проходила при условии, что лицензия останется в силе... Поскольку лицензию забрали, акции вернулись ко мне“, – объяснила ситуацию Тринкунайте.
В середине декабря Delfi сообщал, что в компаниях находящейся под следствием Тринкунайте сокращается число работников.
„Число работников сокращается, поскольку действиями властей была уничтожена репутация iSun и развален бизнес. Все это было сделано без суда на основе предположений и неверных нарративов.
Литва из-за этого также теряет немало в виде неуплаченных налогов, уничтоженных рабочих мест и бизнес-потенциала. iSun платила 3,5 млн. евро налогов в год“, – сказала Delfi тогда Тринкунайте.
Delfi напоминает, что 22 ноября Центробанк Литвы за грубые и систематические нарушения превенции отмывания денег и финансирования террористов, нарушения законов и прав клиентов лишил Foxpay лицензии. А 6 декабря сообщалось, что Тринкунайте мешала расследованию, не предоставив ЦБ копии информации с рабочего компьютера и телефона, за что была оштрафована на 16 500 евро.
По деле Foxpay в середине октября обвинения были предъявлены 7 лицам, в их числе – Тринкунайте, ее сожитель Вильгельм Герман, муж экс-министра социальной защиты Миндаугас Навицкас. Правоохрана провела 32 обыска, обнаружила немалые суммы наличных (0,5 млн.),технику и электронную информацию, криптовалюту, ценности, произведения искусства.
По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро. Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 000 евро.