2024.05.14 08:29

СМИ: компания из Литвы приняла участие в выставке в Москве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilkikai (Shutterstock nuotr.)
Vilkikai (Shutterstock nuotr.)
ФОТО: Shutterstock

В числе участников ежегодной логистической выставки, прошедшей в конце марта в Москве, появилась зарегистрированная в Вильнюсе транспортная компания Tersis.

Когда у представителей упомянутой компании спросили, означает ли такое участие в мероприятии, организованном страной-агрессором, то, что компания работает на российском рынке, они заверили, что не работают с этой страной и участвуют по другим причинам.

По словам представителей Tersis, их участие в этой выставке обусловлено участием других клиентов компании.

"Мы не работаем с Россией и не хотим работать. Но на выставку приехали клиенты из Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии, и мы там встретились... А организатор выставки, господин Агаларов, из Азербайджана, поставляющего газ в Европу", – говорится в комментарии компании.

Как сообщает портал, логистическая выставка, прошедшая в Москве 19-21 марта, считается крупнейшей в России, в этом году она собрала почти 600 участников.

В мероприятии приняли участие преимущественно российские компании, также присутствовали предприятия из Китая, Беларуси, Турции, Индии, Казахстана и других стран, была и одна компания из Великобритании.

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